Четырехмоторные лайнеры Airbus A380 уступают место более экономичным двухдвигательным самолетам Airbus A350 и Boeing 787 во флоте Qantas

Qantas, крупнейшая национальная авиакомпания Австралии, объявила о досрочном выводе из эксплуатации всех 10 своих Airbus A380. Процесс начнется в 2028 году — примерно на четыре года раньше первоначального плана.

Решение связано в том числе с ростом расходов на топливо: в 2026 финансовом году затраты авиакомпании на него увеличились на 610 млн австралийских долларов. При этом прибыль до налогообложения снизилась на 13,8%, до 2,06 млрд австралийских долларов.

По оценке Qantas, ускоренное списание A380 позволит получить около 300 млн австралийских долларов чистого денежного потока в 2028–2031 финансовых годах. Четыре двигателя делают A380 значительно более затратным в эксплуатации по сравнению с современными двухдвигательными широкофюзеляжными самолетами. Сейчас Qantas ведет переговоры с Airbus и Boeing о приобретении примерно 20 новых лайнеров, рассматривая A350-1000 и 787. Компания уже заказала 12 A350-1000 и 12 Boeing 787.

Переход на более экономичные самолеты уже начался: с 25 октября Qantas полностью заменит A380 на Boeing 787-9 на маршруте Мельбурн — Лос-Анджелес. A380 будут выполнять рейсы до 24 октября.

Двухпалубный лайнер совершил первый полет в 2007 году и стал крупнейшим пассажирским самолетом своего времени, однако высокие эксплуатационные расходы и изменение структуры дальнемагистральных перевозок в пользу прямых рейсов сделали его коммерческую модель менее привлекательной. Airbus прекратила производство A380 в 2021 году.