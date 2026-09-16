Он выдерживает прокол и сжатие нагрузкой до 2 тонн, его можно брать в самолёт. Крошечный аккумулятор Ugreen P5 поступил в продажу в Китае

Модель стала одной из первых в линейке Ugreen, соответствующих китайскому национальному стандарту безопасности 2026 года.

Ugreen выпустила внешний аккумулятор P5 со встроенным кабелем USB-C. Новинка получила аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч, поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и ценник 119 юаней.

Устройство прошло обязательную сертификацию в Китае, а QR-код на корпусе позволяет проверить данные о производстве и соответствии требованиям безопасности.

Внутри используются элементы EVE Energy и интеллектуальная система BMS, которая постоянно контролирует состояние аккумулятора. Через приложение Ugreen Smart Connect или компьютерную систему Ugreen BMS можно отслеживать температуру, ток, напряжение и количество циклов зарядки.

Производитель также заявляет о прохождении испытаний на прокол, сжатие нагрузкой около 2 тонн и воздействие температуры 140 °C в течение 60 минут. За температурный режим отвечает двойная система NTC, выполняющая до 720 000 проверок в час.

Максимальная мощность зарядки составляет 22,5 Вт, а входная — 20 Вт. По лабораторным данным Ugreen, за 30 минут P5 способен зарядить iPhone 17 примерно до 58%, Huawei Mate 80 — до 37%, Xiaomi 17 — до 21%. Полная зарядка самого аккумулятора занимает около 3,1 часа.

Корпус весит 203,4 г — на 25% меньше предыдущей модели, а на передней панели установлен цифровой дисплей. P5 также позволяет одновременно заряжать до трех устройств.