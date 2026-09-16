Антирекорд Tesla: 236 аварий с автопилотом и FSD за один месяц, четыре аварии привели к гибели людей

В июле 2026 года Tesla сообщила федеральным регуляторам о 236 авариях, произошедших при использовании систем помощи водителю.

Это максимальный месячный показатель компании: для сравнения, в марте было зарегистрировано 135 таких случаев, в мае — 207, а в июне — 209. Согласно требованиям NHTSA, автопроизводители обязаны сообщать о ДТП, если система автопилота была активна в течение 30 секунд до столкновения.

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Четыре июльские аварии закончились гибелью людей. В отчетах Tesla статус системы во всех случаях обозначен как Verified Engaged, то есть компания подтвердила ее работу с помощью телематики.

Важно, что сама по себе активность автопилота или FSD не доказывает, что система стала причиной аварии. Например, в Миннесоте полиция подтвердила, что причиной стал автомобиль Ford, двигавшийся навстречу, однако данные Tesla подтверждают работу ассистента в момент столкновения.