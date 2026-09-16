Быстрая передача файлов между смартфонами Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor использует NFC и P2P-соединение по Wi-Fi

Альянс Inter-Transfer Alliance объявил о выпуске технического стандарта Tap to Transfer, который позволит передавать файлы между смартфонами Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor одним касанием.

Первые совместимые устройства начнут получать поддержку функции через системные обновления с середины октября.

Для соединения смартфонов используется комбинация NFC и прямого P2P-подключения по Wi-Fi. Пользователям достаточно просто прикоснуться задними панелями двух телефонов, поддерживающих этот стандарт, и устройства автоматически завершат процедуру подтверждения связи, после чего начнется передача файлов по высокоскоростному каналу Wi-Fi.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Поддерживаются фотографии, документы и другие типы данных, причем для работы функции не потребуется устанавливать отдельное приложение.

Разработчики отмечают, что Tap to Transfer не зависит от наличия внешней сети и не расходует мобильный трафик. Это должно упростить передачу крупных фотографий и видео по сравнению.

Стандарт разработали и совместно протестировали технические команды Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor.