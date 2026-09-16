5 млн копий за первые дни, 800 000 игроков онлайн и топ-1 по продажам. В Steam появился новый хит — Wardogs

Игра Wardogs за первые пять дней после релиза разошлась тиражом более 5 млн копий по всему миру и поднялась на первое место в еженедельном чарте продаж Steam за 8–15 сентября. Шутер также возглавил региональный рейтинг китайского Steam, тогда как лидер предыдущей недели Dawn Walker's Blood опустился на 5-е место. Игра вышла одновременно на ПК и консолях, причем основная часть продаж пришлась на компьютерную версию.

Wardogs разработала независимая студия BULKHEAD, специализирующаяся на хардкорных тактических шутерах. Игра делает ставку на командную работу, реалистичную баллистику и сложные миссии. Перед релизом масштабной рекламной кампании не проводилось — популярность проекту обеспечили рекомендации игроков, стриминговые платформы и обсуждения в игровых сообществах. Вскоре после выхода продажи начали быстро расти сразу в нескольких регионах.

По данным Steam, пиковое количество одновременно играющих пользователей превысило 800 000. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и сообщили, что рассматривают возможность добавления кроссплатформенного мультиплеера.