144 Гц, 200 Мп, минимум 512 ГБ флеш-памяти, 7100 мА•ч в корпусе толщиной всего 7,62 мм. Смартфон Nubia NaviX Ultra поступает в продажу в Китае

Nubia делает ставку на локальный искусственный интеллект, сверхбыструю LPDDR5X и отдельную кнопку для работы с ИИ

Компания Nubia сегодня, 16 сентября, выпускает NaviX Ultra, который компания называет первым в мире смартфоном с поддержкой искусственного интеллекта.

Аппарат получил потребительскую версию мобильного помощника Doubao с новым интерфейсом и четырьмя ключевыми возможностями: пониманием запросов, выполнением задач, запоминанием информации и обеспечением безопасности. При этом смартфон стал первым массовым устройством с памятью Changxin LPDDR5X, работающей на скорости 10667 Мбит/с. Объём флеш-памяти составляет 512 ГБ.

Источник изображения: mydrivers // Nubia

Changxin Memory отмечает, что выпуск NaviX Ultra знаменует переход произведённой в Китае мобильной DRAM со скоростью 10667 Мбит/с к коммерческому применению.

В основе Nubia NaviX Ultra лежит однокристальная платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон получил аккумулятор Nanhai пятого поколения на 7100 мА•ч и флагманскую тройную камеру с основным 200-мегапиксельным сенсором. За охлаждение отвечает система Galaxy Cooling System с трёхмерной вентиляцией и площадью теплоотвода 7100 мм². Среди партнёров проекта также названы BOE, Samsung Semiconductor и Goodix Technology.

Смартфон также получит 6,78-дюймовый плоский экран с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц.

Отдельного внимания заслуживает независимая кнопка с поддержкой ИИ. Она объединяет быстрое взаимодействие с ассистентом и распознавание отпечатка пальца, позволяя одновременно выполнять команды и проходить аутентификацию.