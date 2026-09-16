Представлен первый в мире модуль памяти DDR5 RDIMM объемом 512 ГБ — один сервер сможет получить до 12 ТБ ОЗУ

Новый DDR5 RDIMM работает на скорости до 9200 МТ/с

Компания Micron продемонстрировала первый, по её заявлению, серверный модуль памяти DDR5 RDIMM объемом 512 ГБ. Максимальная скорость передачи данных достигает 9200 МТ/с. При установке таких модулей в двухпроцессорный сервер с 24 слотами общий объем оперативной памяти теоретически может составить 12 ТБ.

Столь высокая плотность достигнута благодаря технологии вертикальной упаковки, при которой несколько слоев кристаллов DRAM размещаются друг над другом и соединяются с помощью сквозных кремниевых переходов TSV. Micron рассчитывает использовать такие модули в системах обучения и вывода моделей ИИ, базах данных, научных вычислениях и виртуализации.

По данным компании, в некоторых задачах прирост производительности может достигать 1,4 раза, а платформы Redis и RocksDB получат дополнительные возможности для масштабирования.

Массовый выпуск DDR5 RDIMM на 512 ГБ Micron намечен на вторую половину 2027 года.