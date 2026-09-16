Посмотрел — машина сфотографировала: Toyota придумала необычную автомобильную камеру

Toyota запатентовала систему, которая позволяет фотографировать интересующие водителя объекты без отвлечения от дороги.

Камеры автомобиля, отслеживающие внимание водителя, определяют положение головы и направление взгляда, после чего система сопоставляет полученный вектор с направлением внешней камеры. Таким образом автомобиль может понять, какой объект на дороге или обочине привлёк внимание.

Фотографирование запускается голосовой командой или нажатием кнопки. После этого полученный снимок отправляется на подключённое мобильное устройство, например смартфон.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Toyota предусматривает и автоматические сценарии: водитель сможет задать правило вроде «автоматически фотографировать классические автомобили», после чего система будет самостоятельно фиксировать соответствующие объекты при их появлении в поле зрения.

В патенте также описана возможность определять интересы водителя на основе его предыдущих фотографий и текущей дорожной обстановки. Toyota позиционирует технологию как способ снизить отвлечение за рулём и отказаться от необходимости пользоваться отдельными устройствами во время движения.

При этом снимки предполагается сохранять на внешнем мобильном устройстве, а не в памяти автомобиля.