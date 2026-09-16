Легендарный внедорожник АвтоВАЗа избавили от шума и лишних вибраций: Lada Niva Legend стала тише и удобнее

АвтоВАЗ рассказал о доработках Lada Niva Legend, которые должны сделать автомобиль удобнее в повседневной эксплуатации. Внешне внедорожник практически не изменился, зато модернизация затронула салон и ряд систем.

В частности, появилась более эффективная система вентиляции с салонным фильтром, способным задерживать пыль и загрязнения, в том числе при поездках по грунтовым дорогам. Также внедрены центральный замок и единый ключ для дверей и замка зажигания.

Серьёзные изменения коснулись управления трансмиссией. Рычаг механической коробки передач приблизили к водителю, благодаря чему включать пятую передачу стало удобнее. Раздаточная коробка теперь управляется одним рычагом, а сам узел получил третью опору. В зоне его крепления дополнительно усилили кузов, что, по данным АвтоВАЗа, должно улучшить виброакустический комфорт. Под капотом также появилась новая цельная внутренняя обивка для дополнительного снижения шума.

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Niva Legend получила и новый руль с регулировкой рулевой колонки по высоте. Подрулевые переключатели стали современнее, а стеклоочиститель обзавёлся дополнительной скоростью.