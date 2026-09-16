Лучший экран Samsung получили iPhone Duo и iQOO 16, а также получат Galaxy S27 Pro/Ultra, но только в iQOO 16 дисплей полностью «раскрывается»

Компания Samsung Display предоставила самую передовую OLED-панель M16 трём флагманским смартфонам — iPhone Duo, Galaxy S27 Pro/Ultra и iQOO 16.

Как ни парадоксально, несмотря на впечатляющие характеристики этой панели, конечные результаты у разных производителей совершенно разные, о чем пишет Ice Universe.

Качество дисплея iPhone Duo сильно страдает из-за матового защитного экрана, который значительно снижает его прозрачность и качество изображения. Galaxy S27 Pro и S27 Ultra, в свою очередь, используют технологию Privacy Disp[lay, жертвуя углами обзора и качеством изображения. Ice Universe

По его словам, из трёх устройств только iQOO 16 в наибольшей степени сохраняет первоначальные преимущества M16 OLED, полностью раскрывая его достоинства в яркости, чёткости, цветопередаче и углах обзора.

Это самая печальная часть. Samsung Display вложила огромные ресурсы в развитие OLED-технологии до такого уровня, а производители смартфонов, взяв эти высококачественные панели, лишили их самых ценных преимуществ, добавив слой плёнки или структуру, обеспечивающую защиту конфиденциальности. Для такого качественного экрана требуется совсем немного: не нужно вносить ненужные изменения, не следует перегружать его дизайном, и просто позволить его первоначальным возможностям раскрыться в полной мере. Ice Universe

Ранее он сравнил дисплеи Galaxy S26 Ultra и iQOO 16.