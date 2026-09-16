После устранения неисправности ракеты «Союз» корабль «Прогресс МС-35» отправляется к МКС

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-35» к Международной космической станции запланирован на 16 сентября.

Ракета «Союз-2.1б» стартует с площадки 31/6 космодрома Байконур в Казахстане в 13:33 UTC. Для миссии предусмотрено стартовое окно, связанное с положением плоскости орбиты МКС. Такая схема позволяет быстрее вывести корабль на траекторию станции и выполнить стыковку.

Изначально запуск планировали на 9 сентября, однако его перенесли из-за неисправности третьей ступени ракеты. «Союз-2.1б» вернули в сборочный цех для устранения проблемы, после чего носитель снова доставили на стартовую площадку.

Ракета высотой 46,3 м развивает стартовую тягу 4550 кН и способна выводить на низкую околоземную орбиту до 8670 кг полезной нагрузки. Предстоящий старт станет шестым запуском «Союза-2.1б» в 2026 году и 105-м за всю историю его эксплуатации.

«Прогресс МС-35» имеет стартовую массу 7280 кг и сможет доставить на МКС до 2600 кг грузов. В герметичном отсеке находятся продукты, научное оборудование и техника для обслуживания станции, а также топливо, питьевая вода и газы для пополнения атмосферы. Длина корабля составляет 7,4 м, диаметр — 2,7 м, а после выхода на орбиту раскрывается солнечная панель длиной 10,7 м, обеспечивающая аппарат электроэнергией.