2ГИС превратился в сервис доставки: посылки теперь можно отправлять прямо из навигатора

В разделе «Доставка» можно сравнить предложения СДЭК, «Яндекс Доставки» и versta.io по цене и срокам

Команда 2ГИС добавила в мобильное приложение возможность отправлять посылки через сторонние логистические сервисы. Опция появилась при построении маршрута и позволяет сравнить доступные способы доставки по стоимости и срокам.

Для отправки нужно проложить маршрут и выбрать раздел «Доставка». 2ГИС покажет предложения подключённых компаний с минимальной ценой, сроками забора и доставки, а также доступными способами получения — курьером или через пункт выдачи.

Сейчас в сервисе представлены СДЭК, «Яндекс Доставка» и versta.io. После выбора подходящего варианта пользователь нажимает «Заказать» и переходит в приложение логистической компании. Данные маршрута и адреса при этом уже передаются, поэтому повторно вводить их не требуется.

Отправлять посылки можно как внутри одного города, так и в другие населённые пункты России и страны ближнего зарубежья, включая Казахстан, Беларусь, Армению и Кыргызстан. В дальнейшем 2ГИС планирует подключить дополнительные службы доставки. Новая возможность доступна в мобильных приложениях 2ГИС для iOS и Android.