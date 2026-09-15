Игры с ИИ в одной коробке: МТС обновляет приставку Fog Play для ТВ

Помощник умеет переключать каналы и приложения, отвечать на вопросы и работать с разными ИИ-моделями

Оператор МТС представил новую медиаприставку Fog Play для ТВ со встроенным голосовым ИИ-помощником. Устройство объединяет облачный гейминг, ТВ и цифровые сервисы и может подключаться к телевизору, компьютеру или проектору через HDMI. Для работы используется Wi-Fi или проводной интернет.

Голосовые команды распознаются непосредственно на приставке через пульт. Помощник умеет переключать приложения и телеканалы, отвечать на вопросы и выполнять другие команды. Для сложных запросов по умолчанию используется языковая модель, а в отдельном чате можно выбирать между несколькими ИИ-моделями, в том числе зарубежными. Пользователь также может настраивать стиль общения и поведение помощника.

Доступ к сервисам открывается после авторизации через МТС ID. В приставке доступны приложения из RuStore, сервисы МТС, онлайн-кинотеатр «Кион» и музыкальный сервис «Кион Музыка». Контент можно искать одновременно во всех установленных приложениях. Также поддерживается установка программ через APK-файлы.

Fog Play сохраняет основное предназначение — облачный гейминг. Игры запускаются на удалённых игровых компьютерах, а на экран передаётся видеопоток. К приставке можно подключить геймпад и Bluetooth-устройства, включая наушники, колонки, камеры и микрофоны.

Прототип новой версии впервые показали на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Сроки начала продаж и стоимость устройства МТС пока не раскрыла.