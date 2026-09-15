6 лет обновлений и батарея больше, чем у Galaxy A07. Представлен Samsung Galaxy A08 — бюджетный смартфон с One UI 9.0 из коробки

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A08. Новинка появилась на рынке Боснии и Герцеговины и получила два основных улучшения относительно Galaxy A07 — аккумулятор увеличенной емкости и улучшенную защиту корпуса от воды и пыли (IP64).

Galaxy A08 оснащен 6,7-дюймовым экраном PLS с разрешением 1600×720 пикселей. В верхней части экрана предусмотрен традиционный U-образный вырез для фронтальной камеры. Аппаратной основой выступила SoC MediaTek Helio G99. Смартфон имеет 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти (слот microSD с поддержкой карт памяти объемом до 2 ТБ в наличии).

Емкость аккумулятора теперь составляет 6000 мАч — на 1000 мАч больше, чем у Galaxy A07. Поддерживается проводная зарядка мощностью 25 Вт через USB-C.

Galaxy A08 поставляется с Android 17 и фирменной оболочкой One UI 9.0. Samsung обещает шесть крупных обновлений Android и выпускать исправления безопасности на протяжении шести лет.

Основная камера — 50-мегапиксельная, она дополнена 2-мегапиксельным сенсором. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Смартфон поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, две SIM-карты. Samsung сохранила и классический 3,5-мм разъем для проводных наушников, а вот NFC нет.

Galaxy A08 предложат в трех цветах — темно-синем, зеленом и серебристом. Стоимость новинки пока не объявлена.