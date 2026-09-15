SpaceX за полгода выполнила 207 152 манёвра уклонения от столкновений Starlink

Компания закладывает в автоматическую систему порог более чем в 300 раз ниже отраслевого ориентира 1 к 10 000

Спутники Starlink 1-го и 2-го поколений за 6 месяцев выполнили 207 152 манёвра для предотвращения столкновений. Такие данные SpaceX привела в отчёте для Федеральной комиссии по связи США (FCC), однако важнее самого количества другой показатель: спутники компании получают команду на манёвр уже при расчётной вероятности столкновения 3 × 10⁻⁷ — 3 случая на 10 млн. Дополнительным условием служит минимальная безопасная дистанция разлёта объектов.

Указанный SpaceX порог более чем в 300 раз ниже ориентира 1 к 10 000, который приводится в том же документе как отраслевой. При этом вероятность столкновения (Pc) — не непосредственный приказ к манёвру, а расчётная оценка, зависящая от прогнозируемых траекторий, неопределённости их положения, качества слежения, размеров объектов и маршрута сближения. NASA использует схему, в которой сначала выявляются потенциально опасные сближения, затем оценивается риск и только после этого принимается решение о коррекции траектории.

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Проблема возникает, когда этот процесс полностью передаётся автоматике: программа получает сообщение о сближении, рассчитывает Pc, сравнивает его с заданным порогом и формирует план манёвра. В таком случае число, описывающее вероятность события, фактически становится разрешением изменить траекторию. При этом манёвр расходует топливо, может прервать работу полезной нагрузки, изменить траектории последующих сближений и потребовать новой координации с другими операторами. Одинаковое значение Pc может требовать разных решений в зависимости от давности данных, управляемости второго объекта, наличия пилотируемого аппарата, доступного времени для координации и запаса топлива.

Европейское космическое агентство (ESA) отмечает, что вероятность столкновения выше 10⁻⁴ обычно запускает работу нескольких команд по подготовке сценария манёвра, но само превышение порога не означает автоматического изменения орбиты. Поэтому для автономных систем там предлагается разделять 3 уровня: оценку обстановки и неопределённости, принятие решения с учётом последствий и полномочия на выполнение манёвра. Небольшие обратимые коррекции можно заранее разрешать в установленном диапазоне, тогда как крупные изменения орбиты или действия вблизи защищённых зон должны требовать более строгих условий и координации.

Эта проблема становится масштабнее с ростом спутниковых группировок. В августе 2026 года американская система Traffic Coordination System for Space (TraCSS), которую Министерство торговли США развивает в рамках Space Policy Directive-3, насчитывала 70 крупных пользователей и охватывала более 11 345 спутников, а также национальные правительственные программы 10 стран. Для таких систем важно отделять наблюдение от расчётной оценки, а рекомендацию — от разрешения на манёвр: данные о давности наблюдений, используемой модели, ковариации (неопределённости положения и скорости объекта) и допущениях должны передаваться вместе с предупреждением. В противном случае при тысячах автономных аппаратов манёвр одного спутника может изменить прогноз для других и вызвать каскад сближений.