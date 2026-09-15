США отменяют ограничения на выбросы электростанций на фоне бума ИИ и дата-центров

14 сентября Агентство по охране окружающей среды США (EPA) окончательно отменило большую часть требований 2024 года по выбросам парниковых газов для электростанций и одновременно предложило отказаться от всех оставшихся федеральных ограничений для угольной и газовой генерации. EPA объясняет решение необходимостью снизить регуляторную нагрузку и увеличить доступное предложение электроэнергии. Агентство оценивает экономию от уже принятой отмены в $310 млрд, ещё $370 млн потенциальной экономии связываются с дополнительным предложением.

Решение приходится на момент, когда американская энергосистема впервые более чем за десятилетие столкнулась с устойчивым ростом спроса. Новые дата-центры, заводы и электромобили требуют всё больше мощности, а администрация Дональда Трампа одновременно делает ставку на расширение газовой и угольной генерации. Глава EPA Ли Зелдин связывает дерегулирование в том числе с задачей ускорить строительство энергетической инфраструктуры для растущего потребления, включая центры обработки данных.

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Отменённые требования были приняты администрацией Джо Байдена в 2024 году и предусматривали снижение выбросов на существующих угольных электростанциях и новых газовых станциях за счёт технологий вроде улавливания углекислого газа. По первоначальной оценке EPA, эти нормы могли сократить выбросы примерно на 1,38 млрд тонн до 2047 года и дать до $370 млрд совокупной климатической и медицинской выгоды. Теперь администрация Трампа утверждает, что EPA не обладает полномочиями регулировать выбросы парниковых газов электростанций таким образом.

Одновременно EPA предлагает пересмотреть саму правовую основу федерального регулирования выбросов парниковых газов от электростанций. В документах агентство указывает, что воздействие таких выбросов имеет глобальный характер, а потенциальный вред для здоровья недостаточно очевидным образом связан с сектором электроэнергетики. Это продолжает начатый администрацией Трампа демонтаж федеральной климатической политики: в феврале EPA уже отменила правила Endangerment Finding 2009 года и связанные с ним стандарты выбросов для автомобилей. Предложение EPA будет открыто для общественного обсуждения в течение 45 дней и, как уже ожидается, столкнётся с судебными исками. При этом отмена уже действовавших требований меняет условия, в которых американская энергосистема будет наращивать генерацию на фоне роста спроса.