И Thunderbolt 5, и блок питания на 850 Вт. Sonnet представила док-станцию Breakaway Box 850 T5 для видеокарт

Компания Sonnet представила док-станцию для создания внешней видеокарты. Модель Breakaway Box 850 T5 оценена в немалые 600 долларов, но зато она комплектуется блоком питания мощностью 850 Вт.

Внутри есть место для видеокарт габаритами 345 × 155 × 70 мм, то есть получится установить почти любую карту. Sonnet заявляет о поддержке GeForce RTX 50, RTX 40 и RTX 30, а также Radeon RX 9000, RX 7000 и RX 6000, но понятно, что можно поставить и более старые модели или карты Intel.

Кроме блока питания док-станция выделяется поддержкой Thunderbolt 5, так что проблем с пропускной способностью не будет. Кроме того, имеется три порта USB3 10Gb, ещё один Thunderbolt и RJ45 5GbE. Корпус также может обеспечивать питанием подключенный ноутбук, подавая на него до 100 Вт.

Из остального можно отметить внутренний вентилятор, габариты 210 × 400 × 250 мм и массу 6,4 кг.