Ученые предложили искать следы инопланетных техносигнатур на Луне

Исследователи SETI Institute предложили необычный способ поиска следов внеземных цивилизаций — изучать лунный реголит в поисках микроскопических частиц искусственного происхождения. По их гипотезе, Луна за миллиарды лет могла накопить своеобразный архив вещества, прилетевшего в Солнечную систему из межзвездного пространства.

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Идея описана в научной работе, опубликованной в августе на сервере препринтов arXiv. Исследование пока не прошло рецензирование и находится на рассмотрении в International Journal of Astrobiology.

Речь идет о микроскопических техносигнатурах — крошечных частицах, которые теоретически могли быть созданы развитой цивилизацией в результате космической деятельности или масштабных инженерных проектов. Если такие объекты способны сохраняться миллиарды лет, часть из них могла попасть в межзвездную среду, затем в Солнечную систему и осесть на поверхности Луны.

По мнению авторов, именно Луна подходит для подобных исследований лучше Земли. Здесь практически отсутствуют атмосфера, жидкая вода и активные геологические процессы, которые на нашей планете постепенно уничтожают древние следы. Лунный реголит, наоборот, сохранял космическое вещество на протяжении миллиардов лет.

Для первого эксперимента ученые предлагают исследовать около одного кубического метра реголита. Образцы планируется анализировать с помощью электронной микроскопии, материаловедческих методов и систем компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта, способных находить необычные структуры среди огромного количества естественных частиц.

Появление новых лунных миссий делает такую идею значительно реалистичнее. Программы Artemis и Chang'e предусматривают дальнейшее изучение поверхности Луны и доставку новых образцов, что позволит исследовать реголит из разных регионов спутника.

Даже если никаких искусственных частиц обнаружить не удастся, эксперимент будет научно ценным. Он поможет установить ограничения на возможное присутствие подобных объектов и одновременно улучшит понимание того, как межзвездная пыль перемещается по Галактике и сохраняется в лунном грунте.

Главное отличие этого подхода от классического SETI заключается в самом объекте поиска. Вместо радиосигналов и других признаков существующих цивилизаций ученые предлагают искать материальные следы технологий, которые могли быть оставлены очень древними и давно исчезнувшими цивилизациями.