В комплекте со смартфоном будет письмо о зачислении в Хогвартс и билет на поезд. Появились подробности о Realme 16 Pro Harry Potter Edition

Смартфон Realme 16 Pro Harry Potter Edition показали на официальном изображении, так что теперь мы знаем, как выглядит сам аппарат, а не только его комплектный чемодан.

Конечно же, в целом дизайн никак не изменился, но заметно изменилось оформление. Задняя крышка имеет выраженный рисунок с коричневыми ромбами и большой герб Хогвартса. При этом сама Realme говорит, что задняя крышка будет иметь оформление под кожу с орнаментом аргайл. Кроме того, металлическая рамка получит надпись «Welcome to Hogwarts».

Realme также предложит со смартфоном тот самый чемодан. Тираж будет ограничен всего лишь 5000 экземплярами по всему миру. В подарочный набор также входят письмо о зачислении в Хогвартс, билет на поезд, закладки с гербами школы волшебства, открытки с персонажами, чехол для телефона с тисненым логотипом Хогвартса и значок для телефона.

Цены пока нет, но известно, что аппарат поступит в продажу в Индии 21 сентября.