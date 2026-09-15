В комплекте со смартфоном будет письмо о зачислении в Хогвартс и билет на поезд. Появились подробности о Realme 16 Pro Harry Potter Edition

Старт продаж 21 сентября

Мобильные телефоныRealme

Смартфон Realme 16 Pro Harry Potter Edition показали на официальном изображении, так что теперь мы знаем, как выглядит сам аппарат, а не только его комплектный чемодан

Конечно же, в целом дизайн никак не изменился, но заметно изменилось оформление. Задняя крышка имеет выраженный рисунок с коричневыми ромбами и большой герб Хогвартса. При этом сама Realme говорит, что задняя крышка будет иметь оформление под кожу с орнаментом аргайл. Кроме того, металлическая рамка получит надпись «Welcome to Hogwarts». 

Фото 1
Источник изображения: Realme через GSM Arena

Realme также предложит со смартфоном тот самый чемодан. Тираж будет ограничен всего лишь 5000 экземплярами по всему миру. В подарочный набор также входят письмо о зачислении в Хогвартс, билет на поезд, закладки с гербами школы волшебства, открытки с персонажами, чехол для телефона с тисненым логотипом Хогвартса и значок для телефона. 

Цены пока нет, но известно, что аппарат поступит в продажу в Индии 21 сентября. 

Toyota и Scania готовят 40 водородных фур к реальным маршрутам: старт в 2027 годуRenault и Volvo взяли главные награды IAA Transportation 2026: электрический Trafic и тяжёлые электрогрузовики — лучшие в Европе

Комментарии

правилами