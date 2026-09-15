Renault и Volvo взяли главные награды IAA Transportation 2026: электрический Trafic и тяжёлые электрогрузовики — лучшие в Европе

На выставке IAA Transportation в Ганновере электрический коммерческий транспорт взял обе главные европейские награды. Жюри из 26 стран единогласно присудило титул «Международный фургон 2027 года» новому Renault Trafic Van E-Tech electric. Электрическая линейка Volvo Trucks — FH, FM, FMX Electric и флагманский FH Aero Electric получила титул «Международный грузовик 2027 года».

Для Renault это шестая победа в истории конкурса — и ровно через 25 лет после того, как оригинальный Trafic получил ту же награду в 2002 году. Новый электрический Trafic построен на заводе в Сандувиле (Франция) и сочетает 800-вольтовую электрическую архитектуру, сверхбыструю зарядку и платформу software-defined vehicle — первую на европейском рынке LCV, спроектированную именно вокруг фургона. Запас хода достигает 470 км, а радиус разворота в 10,3 метра сопоставим с Renault Clio.

Источник изображения: IAA Transportation

Volvo Trucks побеждает в восьмой раз, причём модель FH Electric берёт титул во второй раз. На этот раз жюри особо отметило ставку компании на полный электрический портфель, а не на одну модель: заказчикам доступны 8 электрических шасси и кабин. Запас хода достигает 700 км при улучшенной полезной нагрузке и сокращённом времени зарядки. По данным компании, около 7 000 электрических грузовиков Volvo наездили 500 миллионов километров с 2019 года, а почти 2 000 клиентов в более чем 50 странах уже используют их ежедневно.