Toyota и Scania готовят 40 водородных фур к реальным маршрутам: старт в 2027 году

Испытания пойдут за пределами полигонов, в настоящих логистических операциях

Toyota и Scania объединяются для ускорения водородной технологии в сегменте тяжёлых грузоперевозок. Toyota поставит свои топливные элементы третьего поколения для 40 грузовиков, которые выйдут на реальные логистические маршруты в рамках программы Scania Pilot Partner. Первые машины начнут работу в первом квартале 2027 года.

Топливная система Toyota выдаёт 300 кВт и сохраняет компактные размеры, спроектированные именно для тяжёлых коммерческих применений. Программа Pilot Partner выводит тестирование за пределы лабораторий: вместе с выбранными заказчиками Scania оценит техническую производительность, операционную эффективность и полную стоимость владения водородных грузовиков в условиях интенсивной ежедневной эксплуатации.

Источник изображения: Toyota

«Водород — правильное решение для применений, где критичны большой запас хода, высокая утилизация и операционная эффективность», — заявил исполнительный вице-президент Toyota Motor Corporation Хироки Накадзима (Hiroki Nakajima). Технический директор Scania Сара Форсберг (Sara Forsberg) добавила, что партнёрство даст ценные данные о работе топливных элементов в требовательных транспортных сценариях.

Тяжёлые грузовики играют особую роль в развитии водородной экономики: коммерческие автопарки способны создавать стабильный спрос на водород и поддерживать расширение заправочной инфраструктуры.