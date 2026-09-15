За прошедший месяц DDR5 выросла в цене сильнее всего за этот год. Свежая статистика указывает на усиление роста цен

Но не на все компоненты

Авторы 3DCenter опубликовали свежую статистику цен на память, накопители и видеокарты в Германии. Данные показывают, что цены вернулись к уверенному росту.

К примеру, по итогам прошедшего месяца (авторы считают с середины прошлого по середину текущего) цены на DDR5 относительно июля прошлого года, показатели которого взяты за 100%, выросли уже до 544%. Буквально за месяц набралось более 50 процентных пунктов роста, и это, к слову, сильнейший рост в этом году.

Но так плохо не везде. К примеру, DDR4 и DDR3 вместе в среднем даже подешевели на 3,1%.

SSD формата M.2 остались на прежнем уровне, а вот HDD подскочили в цене более чем на 7%. Почти на 8% выросли цены на внешние SSD.

Что касается видеокарт, в среднем цены на актуальные модели выросли на 8,5%, однако рост был неравномерным. У карт AMD это 4-8%, тогда как GeForce RTX 50 подорожали на 4-24%.