За прошедший месяц DDR5 выросла в цене сильнее всего за этот год. Свежая статистика указывает на усиление роста цен

Но не на все компоненты

Системные платы, память, чипсеты

Авторы 3DCenter опубликовали свежую статистику цен на память, накопители и видеокарты в Германии. Данные показывают, что цены вернулись к уверенному росту.

К примеру, по итогам прошедшего месяца (авторы считают с середины прошлого по середину текущего) цены на DDR5 относительно июля прошлого года, показатели которого взяты за 100%, выросли уже до 544%. Буквально за месяц набралось более 50 процентных пунктов роста, и это, к слову, сильнейший рост в этом году.

Фото 1
Источник изображения: Grok Imagine

Но так плохо не везде. К примеру, DDR4 и DDR3 вместе в среднем даже подешевели на 3,1%.

SSD формата M.2 остались на прежнем уровне, а вот HDD подскочили в цене более чем на 7%. Почти на 8% выросли цены на внешние SSD.

Фото 1
Источник изображения: 3DCenter

Что касается видеокарт, в среднем цены на актуальные модели выросли на 8,5%, однако рост был неравномерным. У карт AMD это 4-8%, тогда как GeForce RTX 50 подорожали на 4-24%.

Самый важный запуск в истории Starship: 22 сентября космический корабль впервые выйдет на орбиту и совершит шесть витков вокруг Земли

Комментарии

правилами