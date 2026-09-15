Самый важный запуск в истории Starship: 22 сентября космический корабль впервые выйдет на орбиту и совершит шесть витков вокруг Земли

SpaceX готовится провести 14-й испытательный полет Starship, который может стать переломным моментом всей программы. Если компания получит разрешение регулирующих органов, запуск состоится 22 сентября 2026 года, об этом сообщила сама компания. Главной целью миссии станет первый полноценный выход корабля на околоземную орбиту.

До сих пор все испытания Starship проходили по суборбитальным траекториям, что позволяло снижать риски при отработке новых технологий. Flight 14 будет другим: Starship выйдет на орбиту высотой около 275 км, совершит примерно шесть витков вокруг Земли и проведет в космосе почти 10 часов.

После завершения орбитальной программы Starship выполнит тормозной импульс, сойдет с орбиты, войдет в атмосферу и совершит управляемое приводнение в Тихом океане к западу от Чили. Перед маневром инженеры должны убедиться в полной работоспособности всех критически важных систем и наличии достаточного запаса топлива для безопасного возвращения.

Еще одной важной задачей станет первое развертывание полноценных спутников Starlink V3. Starship должен вывести на орбиту сразу 26 аппаратов нового поколения. По данным SpaceX, каждый из них способен добавить сети до 1 Тбит/с пропускной способности. Суммарная емкость одной миссии составляет 26 Тбит/с — примерно в десять раз больше, чем при запуске Starlink V2 Mini на Falcon 9.

После отделения спутники самостоятельно раскроют солнечные панели и антенны, установят связь с наземной инфраструктурой и другими аппаратами через радиоканалы и лазерные линии, а затем с помощью собственных двигателей поднимутся на рабочие орбиты. При успешной проверке систем они смогут начать обслуживать пользователей уже через несколько недель.

Три спутника получили дополнительную миссию: установленные на них камеры должны сфотографировать теплозащитный экран Starship после отделения. Эти изображения помогут инженерам оценить состояние теплозащиты перед будущими попытками возвращения корабля непосредственно к стартовой башне.

К Flight 14 SpaceX также серьезно доработала сам корабль. Инженеры усилили крепления теплозащитных плиток, переработали наиболее уязвимые участки, где плазма могла проникать под покрытие, и впервые установили две плитки, снятые с ранее летавшего Ship 40. Это станет первым испытанием повторного использования элементов теплозащиты Starship.

Ускоритель Super Heavy в этот раз ловить башней не будут. После разделения ступеней он выполнит разворот, торможение и попытается совершить контролируемое приводнение. Такое решение связано с доработками после предыдущего полета, когда из-за признаков обледенения три центральных двигателя преждевременно завершили работу, а во время посадочного маневра запустились лишь восемь из тринадцати двигателей.

Для новой миссии SpaceX изменила систему фильтрации подачи топлива и обновила программное обеспечение, отвечающее за повторный запуск двигателей. Если Flight 14 завершится успешно, следующим шагом станет историческая попытка — уже в 15-м полете компания рассчитывает впервые поймать возвращающийся Starship механическими манипуляторами башни Mechazilla.