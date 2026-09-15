RTX 5080, чтобы поиграть в 1440p. Авторы 007 First Light опубликовали требования при активации трассировки пути
Минимум нужна RTX 5070
Разработчики игры 007 First Light выпустили ранее обещанное обновление, которое, кроме прочего, приносит игре поддержку трассировки пути и DLSS 4.5 Ray Reconstruction. Заодно авторы из IO Interactive опубликовали расширенные системные требования.
Чтобы поиграть с трассировкой пути в 60 к/с хотя бы в Full HD, понадобится карта уровня GeForce RTX 5070. При этом настройки трассировки пути будут на среднем уровне.
Чтобы получить те же 60 к/с с теми же средними настройками уже в 1440p, нужна RTX 5080. Ну а топовая RTX 5090 позволит играть в 4K при максимальных настройках и получить свыше 200 к/с. Правда, в первых двух случаях всё указано без учёта апскейлеров, а в последнем почему-то с DLSS.
Видеокарты Radeon, к слову, тут вообще не упомянуты, хотя, если посмотреть на большие тесты без трассировки пути, именно карты AMD в этой игре чувствуют себя лучше. К примеру, RX 9070 XT, которая в норме примерно равна RTX 5070 Ti, в этой игре в 1440p превосходит и её, и RTX 4080.
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