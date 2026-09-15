RTX 5080, чтобы поиграть в 1440p. Авторы 007 First Light опубликовали требования при активации трассировки пути

Разработчики игры 007 First Light выпустили ранее обещанное обновление, которое, кроме прочего, приносит игре поддержку трассировки пути и DLSS 4.5 Ray Reconstruction. Заодно авторы из IO Interactive опубликовали расширенные системные требования.

Чтобы поиграть с трассировкой пути в 60 к/с хотя бы в Full HD, понадобится карта уровня GeForce RTX 5070. При этом настройки трассировки пути будут на среднем уровне.

Чтобы получить те же 60 к/с с теми же средними настройками уже в 1440p, нужна RTX 5080. Ну а топовая RTX 5090 позволит играть в 4K при максимальных настройках и получить свыше 200 к/с. Правда, в первых двух случаях всё указано без учёта апскейлеров, а в последнем почему-то с DLSS.

Видеокарты Radeon, к слову, тут вообще не упомянуты, хотя, если посмотреть на большие тесты без трассировки пути, именно карты AMD в этой игре чувствуют себя лучше. К примеру, RX 9070 XT, которая в норме примерно равна RTX 5070 Ti, в этой игре в 1440p превосходит и её, и RTX 4080.