В следующем поколении настольных процессоров Intel не будет моделей с очень мощным графическим ядром

Судя по новым данным, компания Intel передумала выпускать настольные процессоры линейки Nova Lake с мощным iGPU. Инсайдер Jaykihn сообщил, что такие модели переехали на следующее поколение CPU.

Согласно ранним утечкам, в линейке Nova Lake для настольных ПК должны были бы появиться модели процессоров с графическим ядром на основе 12 ядер Xe. То есть это было бы почти то же самое, что Arc B390 в Panther Lake, но ещё мощнее за счёт повышенных лимитов мощности и обновлённой архитектуры (Xe3P вместо Xe3).

Однако инсайдер говорит, что теперь таких процессоров стоит ожидать лишь в линейки Razor Lake, которая выйдет после Nova Lake.

По каким причинам Intel передумала, если эта информация является верной, неясно. При этом среди мобильных Nova Lake такие процессоры всё ещё ожидаются.

Инсайдер Jaykihn в своё время первым поделился тестами Core Ultra 9 285K и описал всю линейку Core Ultra 200S,