Мощный мотор 750 Вт, 117 км на одной зарядке, «автомат» и грузоподъемность 190 кг — всего 2 тыс. долларов. Представлен электровелосипед Segway Muxi Pro

Segway представила грузовой электровелосипед Muxi Pro — обновленную версию модели Muxi, выпущенной в прошлом году. Новинка предназначена для повседневных поездок по городу, перевозки покупок и небольших грузов. При установке дополнительного сиденья велосипед может использоваться и для перевозки пассажира.

Muxi Pro оснащен электромотором мощностью 750 Вт с максимальным крутящим моментом 80 Нм. Максимальная скорость достигает 45 км/ч, девятиступенчатая трансмиссия переключает передачи сама. Электроника помогает при старте в гору, контролирует скорость на спуске и тягу, что должно повысить устойчивость на скользком покрытии.

Аккумулятор емкостью 716 Вт·ч обеспечивает запас хода до 117 км. Реальная дальность будет зависеть от режима работы мотора, нагрузки, скорости, рельефа и погодных условий.

Максимальная полезная нагрузка — 190 кг, масса самого велосипедиста — 120 кг. Заднее пассажирское сиденье рассчитано на нагрузку до 54 кг. При этом сам велосипед весит 37,3 кг.

Muxi Pro получил широкие покрышки размером 20х3 дюйма и переднюю амортизационную вилку с ходом 70 мм.

Устройство оснащено гидравлическими тормозами, указателями поворота, фарой с яркостью 600 люмен и задним стоп-сигналом. За дополнительную плату доступны зеркало заднего вида и радар.

На руле установлен 2,4-дюймовый цветной дисплей. Через смартфон можно дистанционно заблокировать велосипед и отслеживать его местоположение. Предусмотрена и противоугонная сигнализация.

Сам велосипед имеет защиту от воды в соответствии со степенью IPX5, а тяговая батарея и дисплей — IPX7.

Продажи Segway Muxi Pro начнутся 22 сентября 2026 года. Велосипед будет доступен в цветах Anthracite и Reef Blue, рекомендованная цена — всего 2000 долларов.