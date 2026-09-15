Зарядка за 25 минут и 1,5 миллиона километров ресурса: CATL представила новую тяговую батарею для электротранспорта

Китайская CATL представила на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере аккумуляторную платформу TECTRANS II для электрического коммерческого транспорта. Она предназначена прежде всего для тяжелых грузовиков и рассчитана на запас хода до 1000 км и зарядку мощностью около мегаватта, а ресурс — до 12 лет.

TECTRANS II представляет собой модульную платформу, а не аккумулятор фиксированного размера. Производители смогут менять количество и конфигурацию батарейных блоков в зависимости от типа техники. Архитектура поддерживает как обычную зарядку, так и быструю замену аккумуляторных блоков.

В максимальной конфигурации CATL заявляет запас хода до 1000 км. При использовании мегаваттной зарядки аккумулятор можно восполнить до 80% примерно за 25 минут. Удельная энергоемкость батареи составляет 170 Вт·ч/кг — примерно на 13% выше среднего показателя по отрасли, по оценке CATL. Более легкая аккумуляторная система позволяет увеличить полезную нагрузку грузовика примерно на 600 кг, что особенно важно для коммерческих перевозок.

Заявленный ресурс TECTRANS II составляет до 12 лет или 1,5 млн км при сохранении не менее 70% первоначальной емкости. КПД полного цикла зарядки и разрядки достигает 96%. Производитель также усилил механическую защиту батареи. Также заявлена защита от коррозии сроком до 15 лет, в том числе при воздействии дорожных реагентов, влажного морского воздуха и зимних условий.

Система управления аккумулятором получила независимую многоканальную архитектуру. При неисправности одной из линий электроника может изолировать поврежденный участок и сохранить работоспособность остальных компонентов. Это должно снизить вероятность полной остановки грузовика из-за единичной неисправности.

CATL уже подписала меморандум с DHL Group о создании европейских «зеленых грузовых коридоров». Компании намерены вместе с автопроизводителями разрабатывать электрические грузовики и запускать пилотные проекты на ключевых логистических маршрутах Европы.