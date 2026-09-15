BepiColombo впервые включил лазерный альтиметр у Меркурия — теперь аппарат сможет начать строить карту планеты

С научной орбиты он сможет измерять рельеф Меркурия с точностью до 1 м и искать признаки льда в постоянно затенённых полярных кратерах

На борту европейско-японской межпланетной станции BepiColombo впервые включили лазерный альтиметр BELA (BepiColombo Laser Altimeter) — прибор, который будет измерять поверхность Меркурия с помощью лазерных импульсов. До недавнего времени он был закрыт транспортным модулем MTM, необходимым для перелёта к планете. 3 сентября MTM отделился от научных аппаратов миссии, после чего BELA впервые смогли задействовать. Первые испытания подтвердили работоспособность прибора.

Принцип работы BELA похож на лазерный дальномер: прибор посылает импульс к поверхности, принимает отражённый сигнал примерно через 5 мс и по времени его прохождения определяет расстояние до поверхности. Лазер способен выдавать импульсы энергией до 50 мДж с частотой 10 Гц, а расчётная точность отдельного измерения дальности достигает 1 м. Вдоль траектории BepiColombo точки измерений будут располагаться примерно через 250 м, а ширина лазерного пятна на поверхности составит 20–50 м.

Источник изображения: ESA

Эти данные позволят построить глобальную трёхмерную карту Меркурия и изучать его рельеф, тектонику и следы вулканической активности. BELA также будет измерять отражательную способность поверхности, и, что особенно важно, задействован для наблюдений постоянно затенённых полярных кратеров — там альтиметр потенциально сможет помочь в поиске водяного льда. Совместно со стереокамерой BepiColombo данные лазерного альтиметра позволят создать цифровую модель рельефа планеты и уточнить сведения о её внутреннем строении.

Научная фаза миссии начнётся после выхода орбитального аппарата MPO на рабочую орбиту Меркурия, что ожидается в марте 2027 года. Тогда BELA перейдёт от проверки работоспособности к систематическим измерениям.