5,9 тонн ядерного топлива в год на площади 111 м²: США делают ставку на компактное производство HALEU

Американская компания Nusano получила поддержку Министерства энергетики США для разработки системы производства высокопробного низкообогащённого урана (HALEU) — топлива с содержанием урана-235 от 5% до 20%. Одна установка площадью около 111 м² должна производить до 5,9 т HALEU в год. Проект вошёл в программу Nuclear Energy Launch Pad, которая должна приблизить перспективные ядерные технологии к коммерческому применению. Первый модуль компания рассчитывает запустить в 2031 году.

Вместо традиционного производства через газообразный гексафторид урана (UF₆) Nusano предлагает подавать в процесс металлический уран и разделять изотопы непосредственно в этой форме. Компания заявляет, что технология способна за один проход повысить долю урана-235 в природном уране до 19,75%. Это позволяет исключить несколько этапов традиционной цепочки — перевод урана в UF₆, обратное преобразование и последующее получение металлического урана, а также отказаться от используемой в этой схеме химии фтора.

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HALEU требуется для ряда перспективных реакторов, включая малые модульные: более высокая концентрация урана-235 позволяет дольше работать между перегрузками и получать больше энергии из меньшего количества топлива. По оценке Минэнерго США, к 2035 году стране может потребоваться до 50 т HALEU в год, тогда как нынешнее внутреннее производство составляет менее 1 т. Компактные модули Nusano рассчитаны на постепенное наращивание выпуска по мере роста спроса вместо строительства одной крупной производственной площадки.

Пока что речь идёт не о коммерческом производстве, а о разработке технологии в рамках федеральной программы. Nusano получит доступ к процедурам Минэнерго, инфраструктуре и экспертизе национальных лабораторий. Если первый модуль действительно заработает в 2031 году, то его заявленные 5,9 т в год станут основой для дальнейшего масштабирования производства HALEU в США.