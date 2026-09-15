36-ядерная платформа Apple M5 Ultra обошла по производительности 96-ядерный Ryzen Threadripper PRO 9995WX

Причем как в одно-, так и в многопоточном тесте

Новая однокристальная система Apple M5 Ultra показала впечатляющий результат в Geekbench 7 — она опередила 96-ядерный AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX, причем как в однопоточном, так и в многопоточном тестах.

В состав M5 Ultra входит 36-ядерный CPU с 12 высокопроизводительными ядрами. Для сравнения, Ryzen Threadripper PRO 9995WX оснащен 96 ядрами, поддерживает 192 потока и способен работать на частоте до 5,4 ГГц.

Самое заметное преимущество платформы Apple — в однопоточном тесте: M5 Ultra набрала 3774 балла против 2578 у процессора AMD, что дает преимущество примерно в 46,4%. Что касается многопоточного теста, то M5 Ultra оказалась примерно на 10,8% быстрее Threadripper PRO 9995WX.

При этом в реальных нагрузках все далеко не так однозначно. В задачах, которые эффективно масштабируются на большое число ядер, 96-ядерный процессор AMD имеет серьезное преимущество: в тестах Ray Tracer и компиляции Clang его отрыв в отдельных случаях достигал 58,8%.

Apple, напротив, лучше показывает себя в обработке фотографий и мультимедиа. Одним из ключевых преимуществ архитектуры Apple Silicon является унифицированная память, к которой процессор, графика и другие вычислительные блоки имеют общий доступ.