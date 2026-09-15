Китай запустил подземную «супербатарею» на 700 МВт — воздух закачивают на глубину 1 км. Расчётный КПД превышает 70%

Энергия хранится под давлением более 130 атмосфер, а тепло от сжатия воздуха сохраняется для повторного использования при выработке электричества

Китай завершил полный запуск двух энергоблоков второй очереди хранилища сжатого воздуха Huaneng Jintan в провинции Цзянсу. Два блока по 350 МВт дают системе суммарную мощность 700 МВт, а подземные соляные каверны находятся на глубине почти 1 км. Проект рассчитан как гигантский накопитель для электросети: когда потребление падает, избыточное электричество приводит в действие компрессоры, а сжатый воздух закачивается под землю.

Воздух хранится при давлении более 130 атмосфер — около 9 000 кПа. Когда спрос на электроэнергию растёт, его выпускают из каверн и направляют в систему генерации, где он приводит в действие турбины. Для снижения потерь проект сохраняет тепло, возникающее при сжатии воздуха, и использует его во время последующей выработки энергии. Система теплового хранения включает 16 сферических резервуаров с водой объёмом по 3 500 м³ — суммарно 56 000 м³, или около 14,8 млн галлонов.

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Отдельно построена крупная система закачки и выпуска воздуха. Её главная скважина рассчитана на поток до 2,16 млн м³ воздуха в час; для длительной эксплуатации её оборудовали дополнительной защитой от коррозии и утечек. Соляные породы выбраны в качестве подземного хранилища из-за высокой плотности и низкой проницаемости: это позволяет удерживать сжатый воздух в кавернах продолжительное время.

После полного запуска двух блоков Huaneng Jintan становится одним из крупнейших проектов хранения энергии такого типа. Ожидаемый КПД преобразования превышает 70%, а централизованная система управления в реальном времени отслеживает оборудование на поверхности и состояние подземных хранилищ. Для энергосистемы такой накопитель важен прежде всего как способ переносить избыточную электроэнергию с периодов низкого спроса на моменты, когда сети требуется дополнительная мощность.