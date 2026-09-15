Xiaomi выпустила свои первые телевизоры RGB-Mini LED: 65 дюймов за 895 долларов, 98 дюймов — дешевле 2000 долларов

Xiaomi начала продажи в Китае новой серии телевизоров — S Pro RGB-Mini LED 2027. Это первая линейка компании с полноцветной RGB Mini LED-подсветкой. В нее вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов.

Главное новшество серии — RGB-подсветка, в которой используются отдельные красные, зеленые и синие светодиоды. В отличие от обычных ТВ Mini LED, такая система позволяет точнее управлять не только яркостью, но и цветом подсветки. За обработку изображения отвечает фирменный процессор Master Picture Engine 3.0.

Количество зон подсветки зависит от диагонали: 65-дюймовая модель получила 2160 зон, 75-дюймовая — 2880, 85-дюймовая — 3744, а флагманская 98-дюймовая — 4860 зон.

На примере 65-дюймовой версии Xiaomi заявляет пиковую яркость до 5000 нит и частоту обновления до 360 Гц. Аудиосистема формата 2.1.2 настроена совместно с Harman.

Телевизоры построены на четырехъядерном процессоре Cortex-A73, имеют 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, в качестве программной платформы выступает HyperOS 4.

Стоимость начинается с 6000 юаней ($895) за 65-дюймовую модель. 75-дюймовый телевизор оценен в 7000 юаней ($1045), 85-дюймовый — в 8800 юаней ($1310), а 98-дюймовый флагман — в 13 000 юаней ($1940).