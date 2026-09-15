Просторный российский кроссовер с полным приводом уже в базе. Tenet T9 поступил в продажу: 245 л.с. и 8-ступенчатый «автомат» — за 3,95 млн рублей

Этот конкурент Geely Monjaro и Volga K50 адаптирован к российским условиям

Российский бренд Tenet начал поставлять дилерам новый флагманский кроссовер T9. Полноразмерная пятиместная модель выпускается по полному циклу в Калужской области на мощностях автомобильного завода холдинга «АГР» и компании Defetoo. На старте доступны две комплектации — Prime и Ultra.

Длина кузова Tenet T9 составляет 4810 мм, колесная база — 2800 мм. Кроссовер рассчитан на пять человек, позже в линейке появится и семиместная версия.

Под капотом — 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л.с. с крутящим моментом 375 Нм. Он работает в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды.

Полный привод — уже в базе, предусмотрено семь режимов движения для разных типов покрытия. Подвеска полностью независимая.

В оснащении базовой версии Prime за 3,95 млн рублей 10,3-дюймовая цифровая панель приборов, медиасистема с экраном диагональю 15,6 дюйма, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, электропривод передних сидений, контурная подсветка и аудиосистема с восемью динамиками, шесть подушек безопасности, передние и задние парковочные датчики, система кругового обзора, контроль давления и температуры в шинах.

Топовая версия Ultra за 4,3 млн рублей отличается отделкой натуральной кожей, вентиляцией и массажем передних кресел, памятью положений водительского сиденья, регулируемым поясничным упором и выдвижной опорой для ног переднего пассажира. Также в наличии проекционный дисплей, голосовой помощник «Привет, Tenet», аудиосистема с 14 динамиками, беспроводная зарядка.

Обе комплектации адаптированы для российского климата. В зимний пакет входят обогрев всех сидений, рулевого колеса, всей поверхности лобового стекла и форсунок омывателя, а также дистанционный запуск двигателя. Кузов и скрытые полости обрабатываются воском.