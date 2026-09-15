Нет «серийника» — нет гарантии: Nvidia отказала владельцу GeForce RTX 5090 FE в гарантии из-за стершегося серийного номера

Владелец GeForce RTX 5090 Founders Edition рассказал о неожиданном отказе Nvidia в гарантийном обслуживании. По его словам, компания отклонила заявку на ремонт из-за того, что серийный номер на самой видеокарте оказался плохо читаемым (несмотря на наличие оригинальной коробки и подтверждения покупки). Историей поделился пользователь форума Reddit под ником Willing-Avocado-4830. Он сообщил, что видеокарте около года, а поводом для обращения стали «черные экраны» при полной нагрузке на графический процессор. После отправки устройства в сервисный центр Nvidia пользователь более месяца ждал решения по своей заявке.

Позже представитель компании сообщил, что гарантийное обращение отклонено, и видеокарту отправят обратно владельцу. Как утверждает пользователь, первоначально причину отказа ему не объяснили. Лишь после повторного обращения в поддержку он получил ответ: серийный номер на металлической планке видеокарты выцвел настолько, что его невозможно идентифицировать. Именно это стало основанием для отказа.

Владелец считает такое решение необоснованным. У него сохранились оригинальная упаковка с серийным номером и документы, подтверждающие покупку RTX 5090 непосредственно в официальном британском магазине Nvidia. По его мнению, этих данных должно быть достаточно для проверки гарантийного статуса устройства.

Согласно данным, имеющимся в публичном доступе, у Nvidia нет таких правил, по которым естественное выцветание маркировки серийного номера автоматически лишает гарантии. Официального комментария компании по этому случаю пока нет.

Ситуация может оказаться не единичной. В комментариях другие владельцы ускорителей Founders Edition сообщили, что нанесенные на металлическую планку серийные номера тоже начали «исчезать» через несколько месяцев эксплуатации. Один из пользователей RTX 5080 FE сообщил, что ему отказали в гарантийном обслуживании по той же причине.