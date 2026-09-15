Сильно дороже Galaxy A17 и с урезанной памятью: представлен Samsung Galaxy A18 4G

Samsung представляет второй бюджетный смартфон за день: сначала дебютировал Galaxy A08 4G (правда, без цены), а сейчас в Европе вышел Galaxy A18 4G. Смартфон уже появился на сайтах компании во Франции, Норвегии и Швеции.

Главным новшеством по сравнению с Galaxy A17 4G стала платформа: вместо MediaTek Helio G99 используется Samsung Exynos 1610. Причем сама платформа пока ещё не представлена.

Galaxy A18 получил 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением 2340×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера с датчиком разрешением 13 Мп расположена в каплевидном вырезе. В блоке основной камеры два модуля: основной — 50-мегапиксельный, дополнительный — с датчиком разрешением 2 Мп. Оптической стабилизации нет, максимальное качество записи видео — Full HD при 30 кадрах в секунду.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, максимальная мощность зарядки — 25 Вт. Ресурс батареи — 1200 циклов.

Samsung усилила защиту корпуса: у Galaxy A17 — IP54, у Galaxy A18 — IP64. Из коробки смартфон получил Android 17 с оболочкой One UI 9. Samsung обещает шесть лет обновлений — это касается и Android, и патчей безопасности. Толщина корпуса составляет 7,7 мм, масса — 196 граммов.

Во Франции Galaxy A18 в конфигурации 4/128 ГБ оценен в 280 евро. Продажи должны начаться 18 сентября. Для сравнения, Galaxy A17 4G стартовал в Европе с 200 евро за конфигурацию 6/128 ГБ.