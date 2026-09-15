Джибути стала 72-м участником «соглашений Артемиды» — космическая коалиция NASA продолжает расширяться

Это уже восьмая страна Африки, присоединившаяся к лунным соглашениям

Республика Джибути присоединилась к Artemis Accords — международным принципам сотрудничества при исследовании Луны, Марса и других объектов Солнечной системы. Страна стала 72-м участником соглашений и восьмым государством Африки, подписавшим документ.

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Церемония подписания прошла в штаб-квартире NASA в Вашингтоне. От имени Джибути соглашения подписал посол страны в США Мохамед Сиад Дуале.

Artemis Accords были разработаны NASA и Государственным департаментом США в 2020 году совместно с первоначальной группой стран-партнеров. Документ определяет практические принципы взаимодействия государств и организаций при исследовании и освоении космоса, в первую очередь Луны.

Участники соглашений обязуются проводить космическую деятельность в мирных целях, обеспечивать прозрачность миссий, помогать друг другу в чрезвычайных ситуациях и обмениваться научными данными. Также страны должны координировать свои действия, чтобы космические миссии не создавали помех друг другу. Отдельное внимание уделяется сохранению исторически значимых объектов и артефактов на небесных телах.

Присоединение к Artemis Accords не делает Джибути непосредственным участником лунной программы Artemis. Однако страна получает основу для более тесного сотрудничества с NASA и другими подписантами.

Собственная космическая программа Джибути была запущена в 2020 году. В 2023 и 2024 годах страна вывела на орбиту свои первые спутники — Djibouti 1A и Djibouti 1B. Оба аппарата отправились в космос на ракетах SpaceX Falcon 9 с базы Ванденберг в Калифорнии.