T2 расширил бесплатный интернет при отрицательном балансе: оператор разрешил пользоваться «Госуслугами», Max и Ozon после окончания тарифа

T2 добавил еще шесть банков в «Связь без минусов»

Оператор T2 расширил возможности бесплатной услуги «Связь без минусов», которая сохраняет доступ к важным онлайн-сервисам даже после окончания оплаченного периода. Теперь при отрицательном балансе абоненты смогут пользоваться «Госуслугами», мессенджером Max, сервисами Ozon и приложением «Магнит».

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Для тарифов с ежемесячной оплатой доступ к этим сервисам сохраняется до трех дней после неоплаты, для тарифов с посуточным списанием — до одного дня. Услуга подключается автоматически и не требует дополнительной платы.

Одновременно T2 расширил список банковских приложений, работающих при отрицательном балансе. Ранее в него входили «Сбер», ВТБ, «Газпромбанк» и «Т-Банк». Теперь добавились «Дом.РФ», «Банк Россия», УБРиР, «ОТП Банк», «Синара Банк» и «Банк Центр-Инвест». Также сохраняется доступ к банковским и маркетплейс-сервисам Ozon.

Таким образом, даже без оплаченного тарифа абонент сможет провести некоторые банковские операции и перевести деньги. Кроме того, продолжат приходить SMS с кодами подтверждения, которые используются при банковских транзакциях.

В список «Связи без минусов» также входят популярные мессенджеры, 2ГИС, «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор». Это позволяет пользоваться навигацией и общением даже после временной блокировки остальных услуг связи.

Некоторые возможности сохраняются и после окончания трехдневного периода. Абонент по-прежнему сможет принимать входящие звонки, звонить другим клиентам T2 и в экстренные службы, а также получать банковские SMS.

«Связь без минусов» доступна на тарифах линейки «Мой T2», а также «Везде онлайн», «Хватит!», Black, «Игровой» и Premium. Услуга распространяется как на действующие, так и на архивные тарифы. Подключать ее отдельно не нужно — T2 предоставляет функцию бесплатно и активирует автоматически.