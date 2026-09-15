Детали двигателя для МС-21 — российской замены Boeing 737 и Airbus A320 — будут выпускать в Москве: открылся новый большой учебно-производственный центр

Центр также будет выпускать детали для двигателей ПД-8, АИ-222-25, ТВ7-117 и ВК-2500

Ростех запустил в Москве новый центр на территории предприятия «ОДК-Салют». Здесь будут выпускать детали для российских авиационных двигателей, в том числе ПД-8 для импортозамещенного «Суперджета» и ПД-14 для пассажирского МС-21.

Площадь нового корпуса превышает 10 тыс. м². В нем разместили семь производственных участков с примерно 230 единицами высокотехнологичного оборудования. Центр войдет в производственную инфраструктуру Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Помимо ПД-8 и ПД-14, предприятие будет выпускать компоненты для двигателей АИ-222-25, семейства ТВ7-117 и ВК-2500. Эти силовые установки используются в различных российских авиационных программах. Так, двигатели ТВ7-117 устанавливаются на самолеты и вертолеты, ВК-2500 используется на российских вертолетах, а АИ-222-25 — на самолетах Як-130.

Одновременно с производственным корпусом на площадке открылся образовательный центр с девятью лабораториями. Ежегодно здесь смогут проходить обучение более 750 студентов колледжей.

Программа подготовки рассчитана на работу с современным промышленным оборудованием. В Ростехе рассчитывают, что каждый учащийся сможет освоить как минимум пять смежных рабочих специальностей. Это позволит сотрудникам в дальнейшем выполнять разные операции на авиационном производстве.