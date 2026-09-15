Xiaomi представила умный водонагреватель с КПД 107% и мгновенной горячей водой

Xiaomi запустила продажи в Китае Mijia Smart Gas Water Heater 2 — умного газового водонагревателя c производительностью 16 л горячей воды в минуту. Новинка получила систему многоуровневого шумоподавления и встроенный насос, поддерживается интеграция с экосистемой умного дома Xiaomi.

Рекомендованная цена устройства составляет 3000 юаней ($445), но на старте его можно купить за 2900 юаней ($430). С учетом дополнительной скидки и государственной субсидии в Китае стоимость снижается до 2295 юаней ($340).

Одной из главных особенностей Mijia Smart Gas Water Heater 2 стала система шумоподавления — минимальный уровень шума во время работы составляет 32 дБ(А). Электроника автоматически регулирует работу горелки и подачу воды.

Конструкция устройства не требует отдельной трубы для отвода конденсата. Образующаяся жидкость нейтрализуется минеральным составом, после чего выводится с помощью высокоскоростного центробежного распыления. Xiaomi утверждает, что такое решение упрощает установку и снижает риск коррозии.

Водонагреватель получил герметичную камеру сгорания. Встроенный повышающий насос способен увеличить поток воды до 245%: в первую очередь эта функция рассчитана на квартиры на верхних этажах и старые здания с недостаточным давлением в водопроводе.

Mijia Smart Gas Water Heater 2 отвечает требованиям первого класса энергоэффективности, тепловая эффективность достигает 107%. Более 100% здесь объясняется использованием конденсационной технологии: устройство дополнительно отбирает тепло водяного пара из продуктов сгорания.

Предусмотрены запуск по расписанию, вручную, при обнаружении расхода воды и автоматические сценарии с другими устройствами. Система может работать как с отдельной линией рециркуляции, так и без нее.

За качество воды отвечает шестиступенчатая система очистки и защиты от осадка, примесей и бактерий. Xiaomi заявляет антибактериальную эффективность до 99,9%. Водонагреватель также поддерживает платформу HyperConnect и может взаимодействовать с другими устройствами экосистемы, включая системы обогрева ванной Mijia. Управлять настройками можно через приложение Mijia и голосового ассистента Xiaomi, а также создавать собственные сценарии автоматизации.