«Волги» нового поколения начали собирать по полному циклу со сваркой и окраской. В 2028 запустят производство двигателей и трансмиссий

Производство автомобилей «Волга» в Нижнем Новгороде вышло на новый уровень: завод перешёл от крупноузловой сборки китайских комплектующих к полноценному циклу.

Источник изображения: wroom // Volga

Теперь на предприятии самостоятельно выполняются сварка и окраска кузовов, а также финальная сборка машин. При этом около 80% ключевых операций автоматизированы. Для производства задействованы комплексы, на которых до 2022 года выпускались автомобили Skoda и Volkswagen.

Источник изображения: wroom // Volga

Серийный выпуск «Волг» стартовал в апреле 2026 года. Первоначально машины собирали из готовых китайских компонентов, а сами модели представляли собой адаптированные версии автомобилей Geely. Параллельно начинается локализация комплектующих: уже применяются российские стёкла, выхлопные системы, аккумуляторы, диски, шины, телематические модули, блоки ЭРА-ГЛОНАСС, а также отечественные герметики и лакокрасочные материалы.

Источник изображения: wroom // Volga

Локализация будет расширяться поэтапно. До конца 2026 года планируется начать выпуск пластиковых деталей салона, в 2027-м — освоить штамповку кузовных элементов, а в 2028 году — производство двигателей и трансмиссий. В долгосрочной перспективе проект предусматривает создание собственной автомобильной платформы и модельного ряда следующих поколений «Волги».