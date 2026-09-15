Oracle добавила ещё $700 млн к затратам на сокращение штата и расторжение контрактов, одновременно тратя миллиарды на расширение инфраструктуры для ИИ

Oracle раскрыла дополнительные $700 млн расходов на реструктуризацию в 2026 финансовом году, увеличив ожидаемую стоимость программы примерно до $2,8 млрд. Как сообщает Reuters, план включает сокращение рабочих мест, выходные пособия, расторжение контрактов и другие расходы, связанные с сокращением отдельных направлений. В документах Oracle часть программы напрямую связана с внедрением ИИ в некоторых функциях компании.

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Реструктуризация проходит одновременно с масштабными расходами Oracle на центры обработки данных и облачную инфраструктуру для ИИ. На этом фоне компания сообщила об увеличении портфеля будущих заказов на $26 млрд, что помогло акциям Oracle в минувшую пятницу вырасти на 7,8%. Однако торги завершились снижением на 2%: аналитики, которых цитирует Reuters, считают, что заметного восстановления денежного потока пока ждать не приходится.

Bloomberg также сообщил об увеличении масштаба запланированных сокращений на фоне дефицита денежных средств, связанного со строительством крупных ИИ-центров обработки данных. Одновременно председатель Oracle Ларри Эллисон получил разрешение на продажу до 50 млн акций компании в рамках торговой программы, принятой 22 июня и действующей до 24 октября.