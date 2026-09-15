2 нанометра для флагманских смартфонов нового поколения. Представлена MediaTek Dimensity 9600 Pro — самая мощная платформа компании

MediaTek официально представила флагманскую однокристальную систему Dimensity 9600 Pro, которая станет основой нового поколения флагманов на Android. SoC содержит более 33 млрд транзисторов и производится TSMC по 2-нанометровому техпроцессу.

Dimensity 9600 Pro получила 8-ядерный CPU без традиционных малых энергоэффективных ядер. В состав процессора входят два производительных ядра C2-Ultra с частотой до 4,55 ГГц и шесть ядер C2-Pro: три работают на частоте до 4,35 ГГц, еще три — до 3,1 ГГц. По данным MediaTek, однопоточная производительность выросла на 17% по сравнению с Dimensity 9500, многопоточная — на 15%. Скорость генерации текста при выполнении ИИ-запросов увеличилась на 40%. Совокупный объем кэша L2, L3 и системного кэша достигает 34,5 МБ, также заявлена поддержка памяти LPDDR6 и накопителей UFS 5.0.

Переход на 2-нм техпроцесс должен заметно снизить энергопотребление. Например, при потоковом воспроизведении видео в разрешении 1080p оно, по данным MediaTek, сокращается на 48% относительно предыдущего поколения.

Серьезно переработан и нейропроцессор (NPU). При постоянном выполнении относительно легких задач энергопотребление снизилось на 40%, производительность генерации на ватт выросла на 55%, а скорость предварительной обработки контекста больших языковых моделей — на 51%.

MediaTek уже готовит практические сценарии использования этих возможностей совместно с производителями смартфонов. Вместе с Vivo компания разработала ИИ-помощника для камеры, который способен рекомендовать режимы съемки и композицию кадра. С Oppo создана система LUMO Inspiration Composition для автоматического распознавания сцены и построения композиции. Кроме того, платформа совместима с Google Gemini и рядом китайских больших языковых моделей.

Графический процессор при том же энергопотреблении стал на 18% быстрее Dimensity 9500. При максимальной производительности энергопотребление, наоборот, снизилось на 24%, а скорость трассировки лучей выросла на 18%.

Новая система нейросетевого рендеринга позволяет восстанавливать изображение из более низкого внутреннего разрешения. В отдельных играх оно масштабируется с 720p до 1080p. В Genshin Impact при разрешении 864p платформа, согласно данным MediaTek, обеспечивает в среднем 60 fps при высокой нагрузке и потребляет на 10% меньше энергии, чем Dimensity 9500.

Обновленный блок обработки изображения поддерживает расширенный динамический диапазон до 17 EV и обработку движения с частотой 60 кадров в секунду. Для видео заявлены замедленная съемка в 4K/240 fps, кинематографическая запись 4K/60 fps и 4K/120 fps в Log с расширенными возможностями последующей цветокоррекции. При этом платформа способна параллельно обрабатывать потоки сразу с нескольких камер.

Dimensity 9600 Pro также получила новые технологии управления дисплеем, включая оптимизацию изображения при минимальной яркости около 1 кд/кв.м и поддержку цветового пространства BT.2020. Улучшения коснулись и коммуникаций: MediaTek заявляет снижение задержек и энергопотребления сотового модема и Wi-Fi, а точность определения местоположения должна вырасти на 30%.