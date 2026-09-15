2 нанометра для флагманских смартфонов нового поколения. Представлена MediaTek Dimensity 9600 Pro — самая мощная платформа компании
Теперь ход за Qualcomm
MediaTek официально представила флагманскую однокристальную систему Dimensity 9600 Pro, которая станет основой нового поколения флагманов на Android. SoC содержит более 33 млрд транзисторов и производится TSMC по 2-нанометровому техпроцессу.
Dimensity 9600 Pro получила 8-ядерный CPU без традиционных малых энергоэффективных ядер. В состав процессора входят два производительных ядра C2-Ultra с частотой до 4,55 ГГц и шесть ядер C2-Pro: три работают на частоте до 4,35 ГГц, еще три — до 3,1 ГГц. По данным MediaTek, однопоточная производительность выросла на 17% по сравнению с Dimensity 9500, многопоточная — на 15%. Скорость генерации текста при выполнении ИИ-запросов увеличилась на 40%. Совокупный объем кэша L2, L3 и системного кэша достигает 34,5 МБ, также заявлена поддержка памяти LPDDR6 и накопителей UFS 5.0.
Переход на 2-нм техпроцесс должен заметно снизить энергопотребление. Например, при потоковом воспроизведении видео в разрешении 1080p оно, по данным MediaTek, сокращается на 48% относительно предыдущего поколения.
Серьезно переработан и нейропроцессор (NPU). При постоянном выполнении относительно легких задач энергопотребление снизилось на 40%, производительность генерации на ватт выросла на 55%, а скорость предварительной обработки контекста больших языковых моделей — на 51%.
MediaTek уже готовит практические сценарии использования этих возможностей совместно с производителями смартфонов. Вместе с Vivo компания разработала ИИ-помощника для камеры, который способен рекомендовать режимы съемки и композицию кадра. С Oppo создана система LUMO Inspiration Composition для автоматического распознавания сцены и построения композиции. Кроме того, платформа совместима с Google Gemini и рядом китайских больших языковых моделей.
Графический процессор при том же энергопотреблении стал на 18% быстрее Dimensity 9500. При максимальной производительности энергопотребление, наоборот, снизилось на 24%, а скорость трассировки лучей выросла на 18%.
Новая система нейросетевого рендеринга позволяет восстанавливать изображение из более низкого внутреннего разрешения. В отдельных играх оно масштабируется с 720p до 1080p. В Genshin Impact при разрешении 864p платформа, согласно данным MediaTek, обеспечивает в среднем 60 fps при высокой нагрузке и потребляет на 10% меньше энергии, чем Dimensity 9500.
Обновленный блок обработки изображения поддерживает расширенный динамический диапазон до 17 EV и обработку движения с частотой 60 кадров в секунду. Для видео заявлены замедленная съемка в 4K/240 fps, кинематографическая запись 4K/60 fps и 4K/120 fps в Log с расширенными возможностями последующей цветокоррекции. При этом платформа способна параллельно обрабатывать потоки сразу с нескольких камер.
Dimensity 9600 Pro также получила новые технологии управления дисплеем, включая оптимизацию изображения при минимальной яркости около 1 кд/кв.м и поддержку цветового пространства BT.2020. Улучшения коснулись и коммуникаций: MediaTek заявляет снижение задержек и энергопотребления сотового модема и Wi-Fi, а точность определения местоположения должна вырасти на 30%.
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