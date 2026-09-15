Tesla специально собирает реальных зрителей, чтобы доказать, что это не ИИ. Маск подогревает интерес к новому Roadster

Презентация ожидается 1 октября

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Глава Tesla намекнул, что презентация нового Roadster может оказаться настолько удивительной, что компания специально собирает живую аудиторию, которая сможет  лично убедиться — перед ними реальный автомобиль, а не компьютерная генерация.

Нам действительно нужна аудитория, чтобы подтвердить, что это не искусственный интеллект.
Илон Маск
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Источник изображения: SawyerMerritt // Tesla

Мероприятие запланировано на 1 октября в Уэйко, штат Техас. Tesla уже подогревает интерес тизером Go for launch, который обычно используется для ракет.

Причина подобных намеков — экстремальные возможности, которые Tesla обещает для Roadster. Речь может идти о пакете SpaceX с газовыми микродвигателями, способными обеспечить автомобилю рекордное ускорение. Ходили слухи

Проект Roadster второго поколения представили еще в 2017 году, однако его запуск неоднократно откладывался.

В прошлом году Джо Роган спросил, сможет ли автомобиль действительно летать, и Маск ответил, что ему придется дождаться демонстрации.

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