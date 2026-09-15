«Играйте в видеоигры или будьте глупыми. У вас есть только два варианта». Когнитивные способности лучше у геймеров, как показало исследование

Илон Маск обратил внимание на исследование влияния видеоигр на когнитивные способности и свёл его выводы к двум вариантам. «Играйте в видеоигры или будьте глупыми. У вас есть только два варианта», — написал предприниматель.

В исследовании Western University сравнивались показатели людей с разным уровнем физической и игровой активности. Участники, которые играли в видеоигры не менее пяти часов в неделю, показывали результаты когнитивных тестов, сопоставимые с показателями людей примерно на 13,7 года моложе. Учёные оценивали память, внимание и способности к рассуждению. В исследовании приняли участие более 1000 человек.

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При этом физические упражнения тоже оказались полезны, но в другой области. Регулярная физическая активность была связана с лучшими показателями психического здоровья, включая снижение тревожности и депрессивных симптомов.

Сам Илон Маск увлекается видеоиграми и играет с детства, миллиардер нередко хвастается своими игровыми результатами в соцсетях и на трансляциях.