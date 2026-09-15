6700 мАч, 200 Мп, 80 Вт, IP69 и много памяти — за 90 тыс. рублей. В России стартовали продажи смартфона Oppo Reno 16 Pro

А также Reno 16 5G и Reno 16 F 5G

Oppo запустила российские продажи смартфонов серии Reno 16. В линейку вошли три модели: Reno 16 Pro 5G, Reno 16 5G и Reno 16 F 5G. Стоимость новинок начинается от 42 тыс. рублей, Reno 16 Pro оценен в 90 тыс. рублей.

Все смартфоны получили экраны AMOLED с частотой обновления до 120 Гц и усиленную защиту от воды и пыли — в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K.

Reno 16 Pro оснащен основной 200-мегапиксельной камерой, а также двумя 50-мегапиксельными — в составе сверхширокоугольного модуля и модуля с телеобъективом. У Reno 16 все три датчика основной камеры имеют разрешение 50 Мп, а Reno 16 F получил две 50-мегапиксельные камеры и одну 8-мегапиксельную (в составе модуля со сверхширокоугольным объективом). Фронтальная камера у всех трех моделей имеет разрешение 50 Мп и автофокус.

В камере и галерее появился набор ИИ-инструментов. «Ремикс-коллаж с ИИ» объединяет фотографии, Live Photo и короткие видео в многослойные композиции, автоматически отделяя объекты от фона. Режим Pop Cam стилизует снимки под цифровые камеры начала 2000-х, моментальную пленку и винтажную фотографию.

Впервые в серии Reno появилась отдельная физическая кнопка быстрого доступа. По умолчанию она открывает «ИИ Пространство разума», где можно сохранять скриншоты, изображения, голосовые заметки, адреса и другую информацию. Кроме того, смартфоны позволяют одновременно обращаться к трем ИИ-ассистентам и сравнивать их ответы.

Reno 16 Pro построен на MediaTek Dimensity 8550, Reno 16 получил Snapdragon 7 Gen 4, а Reno 16 F — Dimensity 7300. Старшие модели оснащены аккумуляторами емкостью 6700 мАч, а Reno 16 F — батареей на 7000 мАч. Все три смартфона поддерживают быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 80 Вт.

Вместе со смартфонами Oppo представила магнитный внешний экран Bubble весом 35 граммов (13 тыс. рублей). Его можно использовать как внешний видоискатель для съемки на основные камеры и дистанционно управлять затвором с расстояния до 10 метров.

Что касается цен, то они выглядят следующим образом: Oppo Reno 16 Pro 12/512 ГБ — 90 тыс. рублей, Oppo Reno 16 12/256 ГБ — 55 тыс. рублей, Oppo Reno 16 F 8/256 ГБ — 42 тыс. рублей, Oppo Reno 16 F 12/256 ГБ — 47 тыс. рублей.