«МегаФон» открыл бесплатный доступ к скоростям пятого поколения — в 1,5 раза быстрее обычного LTE

Чтобы пользоваться интернетом на скорости 5G, вовсе не обязательно находиться в сети 5G

«МегаФон» запустил «5G режим» в качестве временной бесплатной акции для всех абонентов. Несмотря на название, технология работает не в сетях пятого поколения, а в существующей инфраструктуре LTE. По заявлению оператора, она способна увеличить скорость мобильного интернета до 1,6 раза.

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Акция действует с 15 по 20 сентября. В этот период пользователи могут самостоятельно активировать «5G режим» в личном кабинете и бесплатно пользоваться ускорением в течение шести часов с момента подключения.

Для активации не нужно менять тариф, SIM-карту или искать зону покрытия 5G. По данным «МегаФона», функция поддерживается большинством современных смартфонов, в том числе iPhone и Samsung Galaxy.

Оператор рекомендует использовать режим в сценариях, где особенно важны скорость и стабильность соединения: во время видеозвонков, просмотра потокового видео в высоком разрешении, онлайн-игр, загрузки крупных файлов и работы с облачными сервисами. Наибольшую пользу технология должна приносить в местах с высокой нагрузкой на сеть — в аэропортах, на вокзалах и на массовых мероприятиях.

Нужно понимать, что «5G режим» не превращает LTE в полноценную сеть пятого поколения. Это коммерческое название услуги ускорения мобильного интернета, а реальный прирост скорости будет зависеть от качества покрытия, загруженности базовой станции, возможностей смартфона и других факторов.