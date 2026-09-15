Представлен Tank 300 Hook Road: теперь это настоящий монстр бездорожья с 40-дюймовыми шинами и мостами спереди и сзади

Компания Great Wall Motors представила и начала принимать предзаказы на Tank 300 Hook Road — необычную модификацию популярного внедорожника, созданную с серьёзным упором на экстремальное бездорожье. Производитель называет её первым китайским внедорожником, покорившим «Красную вершину» (Red Top) на экстремальном внедорожном маршруте Хук-Роуд (Hook Road). Это знаменитая и чрезвычайно сложная локация для оффроуда, расположенная в Китае (в пустыне Гоби, регион Иньчуань / горы Хэлань).

Источник изображения: ithome // Часть изображения Great Wall Motors

Главным изменением стала конструкция шасси. Вместо независимой передней подвески с двойными поперечными рычагами стандартного Tank 300 модель Hook Road получила новую конструкцию. В результате автомобиль обзавёлся мостами на обеих осях и получил возможность использовать огромные внедорожные шины диаметром 40 дюймов.

Перед выходом на рынок Great Wall предоставила машину профессиональным любителям бездорожья, чтобы они испытали её на сложных подъёмах и оценили потенциал для дальнейших доработок. Глава бренда Tank Гу Юйкун отметил, что развитие экстремальных внедорожников должно определяться не только инженерами, но и самими энтузиастами.

Источник изображения: ithome // Great Wall Motors

Под капотом установлен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 170 кВт (231 л.с.) и максимальным крутящим моментом 400 Н·м. Остальные характеристики и оснащение Hook Road пока не раскрыты.