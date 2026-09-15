Огромная батарея Blade нового поколения на 130 кВт•ч и зарядка за 9 минут при запасе хода почти 1000 км. Представлен кроссовер Denza N8L

Новый электромобиль получил 800-вольтную архитектуру, шесть мест и продвинутый комплекс систем помощи водителю

ЭлектротранспортDenza

Компания Denza, принадлежащая BYD, вывела на китайский рынок полностью электрическую версию большого SUV N8L. Новинка предлагается в двух комплектациях — стандартной за 299 800 юаней и флагманской за 329 800 юаней. При этом электромобиль оказался на 20 000 юаней дешевле стартовой версии гибридного N8L, несмотря на более крупную батарею.

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Источник изображения: carnewschina // Denza

Denza N8L BEV имеет длину 5200 мм, ширину 1999 мм, высоту 1820 мм и колёсную базу 3075 мм. В салоне установлены шесть кресел по схеме 2+2+2, а второй ряд получил раздельные сиденья.

Главная техническая особенность — аккумулятор Blade Battery второго поколения ёмкостью 130,15 кВт•ч. Запас хода достигает 960 км по CLTC, а благодаря 800-вольтной архитектуре батарею можно зарядить с 10% до 97% примерно за 9 минут. На старте предлагается заднеприводная версия с электромотором мощностью 370 кВт (496 л.с.). 

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Источник изображения: carnewschina // Denza

За электронные помощники отвечает комплекс God’s Eye 5.0 с лидаром, пятью миллиметровыми радарами, 12 ультразвуковыми датчиками и 12 камерами. Он поддерживает навигацию на трассе и в городе, а также полностью автоматическую парковку.

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Источник изображения: carnewschina // Denza

В салоне установлены система из шести экранов, AR-HUD и цифровое зеркало. Кроме того, N8L стал первым автомобилем с ИИ-агентом BYD DiClaw, способным выполнять сложные многоэтапные команды, включая планирование маршрутов и управление устройствами умного дома.

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