Огромная батарея Blade нового поколения на 130 кВт•ч и зарядка за 9 минут при запасе хода почти 1000 км. Представлен кроссовер Denza N8L

Компания Denza, принадлежащая BYD, вывела на китайский рынок полностью электрическую версию большого SUV N8L. Новинка предлагается в двух комплектациях — стандартной за 299 800 юаней и флагманской за 329 800 юаней. При этом электромобиль оказался на 20 000 юаней дешевле стартовой версии гибридного N8L, несмотря на более крупную батарею.

Denza N8L BEV имеет длину 5200 мм, ширину 1999 мм, высоту 1820 мм и колёсную базу 3075 мм. В салоне установлены шесть кресел по схеме 2+2+2, а второй ряд получил раздельные сиденья.

Главная техническая особенность — аккумулятор Blade Battery второго поколения ёмкостью 130,15 кВт•ч. Запас хода достигает 960 км по CLTC, а благодаря 800-вольтной архитектуре батарею можно зарядить с 10% до 97% примерно за 9 минут. На старте предлагается заднеприводная версия с электромотором мощностью 370 кВт (496 л.с.).

За электронные помощники отвечает комплекс God’s Eye 5.0 с лидаром, пятью миллиметровыми радарами, 12 ультразвуковыми датчиками и 12 камерами. Он поддерживает навигацию на трассе и в городе, а также полностью автоматическую парковку.

Источник изображения: carnewschina // Denza

В салоне установлены система из шести экранов, AR-HUD и цифровое зеркало. Кроме того, N8L стал первым автомобилем с ИИ-агентом BYD DiClaw, способным выполнять сложные многоэтапные команды, включая планирование маршрутов и управление устройствами умного дома.