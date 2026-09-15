Лучший в истории Samsung экран 165 Гц/2K, АКБ 8400 мА•ч и защита IP69: смартфон iQOO 16 поступит в продажу 29 сентября

Компания iQOO официально объявила дату выхода iQOO 16 — флагман покажут в Китае 29 сентября, а продажи начнутся сразу после мероприятия.

Источник изображения: gizmochina // Часть изображения iQOO

Производитель позиционирует новинку как обычную модель серии, но обещает характеристики уровня более дорогих Pro Max. Дизайн выполнен в стиле Tomorrow’s Porthole: три камеры объединены декоративной конструкцией, напоминающей иллюминатор космического корабля.

Одной из главных особенностей станет 6,85-дюймовый экран Samsung Display — iQOO 16 станет первым смартфоном с разрешением 2K и частотой обновления 165 Гц. Панель построена на материалах M16 и технологии LEAD 2.0 без традиционного поляризатора, что, по заявлению производителя, снижает энергопотребление примерно на 30%. Заявлены яркость до 2800 нит на всём экране, до 10 000 нит локально, частота сенсорного отклика до 500 Гц, DC Dimming и ШИМ до 3300 Гц.

Аппарат получит новую флагманскую платформу Snapdragon и игровой чип iQOO Q4, улучшенные вибромоторы и динамики. За автономность будет отвечать аккумулятор на 8400 мА•ч с зарядкой 100 Вт по кабелю и 50 Вт без проводов.

Камера будет включать три 50-мегапиксельных модуля: основной с сенсором 1/1,3 дюйма, сверхширокоугольный и перископический телеобъектив. Также заявлены до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, Android 17 с OriginOS 7 и защита IP68/IP69.