Космический «шпион» за растениями: ракета Vega-C вывела на орбиту спутники FLEX и Sentinel-3C

Аппараты FLEX и Sentinel-3C будут следить за состоянием растительности, океанов, ледового покрова и другими изменениями на поверхности планеты

Наука и космос

Ракета-носитель Vega-C успешно отправила на орбиту два европейских спутника — FLEX и Sentinel-3C. Запуск состоялся 14 сентября в 22:21 по местному времени с космодрома Куру во Французской Гвиане, или в 04:21 мск 15 сентября.

Для одновременного вывода аппаратов использовался адаптер Vespa. После отделения оба спутника передали сигналы в операционный центр Европейского космического агентства в Германии, после чего специалисты приступили к контролю их выхода на рабочие орбиты.

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Источник изображения: ЕКА

FLEX создан по заказу ЕКА для изучения фотосинтетической активности растений. Его приборы способны регистрировать невидимое человеческому глазу флуоресцентное излучение, возникающее во время фотосинтеза. Полученные данные помогут оценивать состояние растительности и продуктивность экосистем, а также отслеживать влияние климатических и других факторов окружающей среды.

Sentinel-3C стал третьим аппаратом одноимённой серии в европейской программе Copernicus. Спутник будет наблюдать за поверхностью Земли, измерять температуру морской воды и уровень океанов, фиксировать изменения цвета воды и следить за состоянием ледового покрова.

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