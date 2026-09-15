Космический «шпион» за растениями: ракета Vega-C вывела на орбиту спутники FLEX и Sentinel-3C

Аппараты FLEX и Sentinel-3C будут следить за состоянием растительности, океанов, ледового покрова и другими изменениями на поверхности планеты

Ракета-носитель Vega-C успешно отправила на орбиту два европейских спутника — FLEX и Sentinel-3C. Запуск состоялся 14 сентября в 22:21 по местному времени с космодрома Куру во Французской Гвиане, или в 04:21 мск 15 сентября.

Для одновременного вывода аппаратов использовался адаптер Vespa. После отделения оба спутника передали сигналы в операционный центр Европейского космического агентства в Германии, после чего специалисты приступили к контролю их выхода на рабочие орбиты.

FLEX создан по заказу ЕКА для изучения фотосинтетической активности растений. Его приборы способны регистрировать невидимое человеческому глазу флуоресцентное излучение, возникающее во время фотосинтеза. Полученные данные помогут оценивать состояние растительности и продуктивность экосистем, а также отслеживать влияние климатических и других факторов окружающей среды.

Sentinel-3C стал третьим аппаратом одноимённой серии в европейской программе Copernicus. Спутник будет наблюдать за поверхностью Земли, измерять температуру морской воды и уровень океанов, фиксировать изменения цвета воды и следить за состоянием ледового покрова.